Devisen: Euro vor EZB-Entscheidungen etwas höher - Pfund unter Druck

Der Euro hat am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar etwas zugelegt. Vor den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) hält sich die Kursbewegung allerdings in engen Grenzen. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,2106 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.