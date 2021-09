Devisen: Euro vor EZB-Entscheidungen wenig verändert

Der Euro bewegt sich am Donnerstag vor neuen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1825 US-Dollar und damit nur minimal mehr als am Morgen. Die Währungspaare EUR/CHF (1,0876) und USD/CHF (0,9198) sind ebenfalls wenig verändert.