Devisen: Euro vor Fed-Entscheid unter 1,10 Dollar und über 1,03 Franken

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0975 Dollar und damit etwas mehr als am späten Dienstagabend. Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0312 kaum verändert seit dem Vortag und kann damit auch seine jüngste Erholung verteidigen. Der US-Dollar bewegt sich mit 0,9397 Franken weiterhin in einer engen Spanne um die die Marke von 94 Rappen.