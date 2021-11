Devisen: Euro vor Ifo-Index und US-Datenflut stabil

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel bisher wenig bewegt. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1236 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vortag, als der tiefste Stand seit Mitte 2020 markiert wurde. Zum Schweizer Franken bewegt sich der Kurs mit 1,0501 weiterhin um die Marke von 1,05 Franken. Ein Dollar kostet 0,9344 Franken