Devisen: Euro vor Preisdaten wenig verändert zu Dollar und Franken

Der Euro hat sich am Freitag vor wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA bisher wenig bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1303 US-Dollar und damit kaum mehr als am Vorabend. Zum Schweizer Franken notiert der Euro kaum verändert auf 1,0410 Franken. Leicht nachgegeben hat indes der Dollar, der 0,9210 Franken kostet nach 0,9222 Franken am Vorabend.