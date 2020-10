Devisen: Euro vor US-Jobbericht bei 1,17 US-Dollar - Knapp unter 1,08 Franken

Der Euro hat am Freitag vor allem zum US-Dollar leicht nachgegeben. Nach deutlichen Abschlägen in den ersten Handelsstunden konnte die Gemeinschaftswährung die Verluste jedoch wieder etwas eingrenzen. Am Mittag wird der Euro mit 1,1715 US-Dollar gehandelt, zuvor war er kurzzeitig unter die Marke von 1,17 Dollar gefallen.