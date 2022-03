Devisen: Euro weiter knapp unter 1,10 US-Dollar

Auch zum Franken zog die US-Währung am Freitag an. Am Abend lag der Dollar mit 0,9309 Rappen wieder klar über der Marke von 93 Rappen. Der Euro zeigte sich zur Schweizer Währung nur wenig bewegt und wurde zu 1,0227 Franken gehandelt.

In einem insgesamt recht ruhigen Handel hatten enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone den Euro vorübergehend belastet. Dabei blickten Anleger vor allem auf die Unternehmensstimmung in Deutschland. Das Ifo-Geschäftsklima ist im März angesichts des Ukraine-Kriegs eingebrochen.

/bek/jha/

(AWP)