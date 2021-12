Devisen: Euro weiter über 1,13 US-Dollar

Gegenüber dem Franken ist der Euro indes unter die Marke von 1,04 gerutscht. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0395 Franken. Das Dollar-Franken-Paar notiert mit 0,9182 ebenfalls leicht tiefer.

Marktbeobachter sprachen von einem weiterhin niedrigen Handelsvolumen. Viele Anleger hätten bereits ihre Bücher geschlossen. Im weiteren Handelsverlauf werden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht.

Der Euro erhält bereits seit Mitte letzter Woche etwas Rückenwind durch die insgesamt recht freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Anleger hatten zuletzt darauf gesetzt, dass die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in vielen Ländern der Welt die globalen wirtschaftlichen Aktivitäten nicht ganz so stark beschränkt wie zunächst befürchtet.

jsl/la/nas/ra/jl

(AWP)