Devisen: Euro weiter über 1,13 US-Dollar - EUR/CHF um 1,04

Auch der Franken bewegte sich kaum zu den anderen Währungen. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde zuletzt bei 1,0402 und das USD/CHF-Paar bei 0,9189 gehandelt.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden weder in Europa noch in den USA veröffentlicht. Zudem blieben viele Börsen wie Frankfurt und New York geschlossen. Das niedrige Handelsvolumen sorgte für einige vorübergehende Ausschläge, ohne das Gründe hierfür erkennbar waren.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro am Donnerstag auf 0,84228 (0,84900) britische Pfund und 129,39 (129,08) japanische Yen festgesetzt.

