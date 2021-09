Devisen: Euro weiter über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag weiter stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1810 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch die Währungspaare EUR/CHF (1,0866) und USD/CHF (0,9204) sind gegenüber dem Mittwochabend kaum verändert.