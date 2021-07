Devisen: Euro weiterhin kaum verändert

Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro mit aktuell 1,0832 im Tagesverlauf kaum verändert. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,9202 weiterhin knapp über 92 Rappen, nachdem er am Morgen noch etwas unter dieser Marke notiert hatte.

Die besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus der Eurozone und die positive Stimmung an den europäischen Aktienmärkten stützten den Euro nur vorübergehend. So legte der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für den Währungsraum im Juli stärker als erwartet zu. Die Entwicklung fiel jedoch in den Wirtschaftssektoren unterschiedlich aus. Während die Dienstleister von Corona-Lockerungen profitierten, sorgten die anhaltenden Lieferverzögerungen in der Industrie für grosse Probleme, sagte Markit-Chefökonom Chris Williamson.

/bek/he

(AWP)