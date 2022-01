Devisen: Euro wenig verändert knapp unter 1,13 Dollar - Franken kaum bewegt

Der Euro hat sich am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar bisher wenig bewegt. Am Morgen kostet Gemeinschaftswährung 1,1296 Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0347 auf dem Niveau vom Vorabend. Ein Dollar kostet mit 0,9161 Franken ebenfalls in etwa so viel wie am Dienstagabend.