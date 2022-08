Devisen: Euro wenig verändert vor Daten aus Grossbritannien und den USA

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag zunächst kaum bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0322 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau wie am Donnerstagabend. Bereits am Mittwoch hatte ein überraschend starker Rückgang der Inflation in den Vereinigten Staaten den Dollar belastet und im Gegenzug den Euro über 1,03 Dollar getrieben. Zuletzt pendelte die Gemeinschaftswährung um diese runde Marke.