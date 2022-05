Devisen: Euro wieder über 1,06 US-Dollar - Franken wenig verändert

Auftrieb erhält der Euro zuletzt durch Äusserungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve. Zwar hat das Fed den Leitzins am Vorabend zur Bekämpfung der hohen Inflation deutlich um 0,5 Prozentpunkte angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Fed-Chef Jerome Powell erteilte aber den teilweise erwarteten noch stärkeren Anhebungen (von bsp. 0,75 Punkten) eine Absage. Der Dollar geriet daraufhin unter Druck, andere Währungen profitierten.

Auch am Donnerstag steht die Geldpolitik im Blick. In Grossbritannien trifft die Bank of England ihre Zinsentscheidung. Es wird erwartet, dass der Leitzins zum vierten Mal in der Corona-Pandemie angehoben wird. Auch die norwegische Notenbank gibt ihre Zinsentscheidung bekannt. An Konjunkturdaten dürften Auftragsdaten aus der deutschen Industrie und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA Beachtung finden.

bgf/jha/jl

(AWP)