Devisen: Euro wieder weniger als ein US-Dollar wert

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nach dem Rücksetzer am Vortag kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel 0,9976 US-Dollar. Am Mittag war der Euro noch kurz über die Parität zum Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 0,9990 (Dienstag: 1,0175) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 1,0010 (0,9828) Euro.