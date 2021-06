Der Franken zeigt sich dagegen am Morgen kaum verändert. So kostet ein Euro mit 1,0953 Franken in etwa so viel wie am Freitagabend. Der US-Dollar geht damit aktuell zu 0,9182 Franken um.

An diesem Montag richtet sich die Aufmerksamkeit auf frische Daten zur Entwicklung der Einfuhrpreise in Deutschland. Im weiteren Wochenverlauf stehen dann aus den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie und der monatliche Arbeitsmarktbericht im Fokus.

/la/mis

(AWP)