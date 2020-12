Devisen: Euro zum Dollar auf höchstem Stand seit 2,5 Jahren - Höher zum Franken

Zum Franken bewegt sich der Euro aktuell auf dem Niveau, das er zuletzt Anfang Juni gesehen hat. Bei 1,0865 Franken notiert er nur minim unter seinem bisherigen Tageshoch. Der US-Dollar ist derweil zum Franken unter die 0,90er Marke gerutscht und kostet 0,8998 Franken. So tief hat er letztmals nach Aufhebung des Mindestkurses durch die SNB Anfang 2015 notiert.

Am Markt wird denn auch auf eine allgemeine Schwäche des US-Dollar verwiesen. Vor allem die Aussicht auf Impfstoffe gegen das Coronavirus treibt Anleger aus der globalen Reservewährung Dollar. Der Euro als zweitgrösste Währung der Welt profitiert von dieser Entwicklung.

An Konjunkturdaten stehen am Mittwoch in erster Linie Zahlen aus der zweiten Reihe mit meist geringerer Marktbedeutung an. Ausnahmen sind die monatlichen Arbeitslosenzahlen des US-Dienstleisters ADP, die als Richtschnur für den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung gelten. Am Abend steht dann noch der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed an.

