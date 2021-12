Devisen: Euro zum Dollar auf Monatshoch - EUR/CHF auf Jahrestief

Der US-Dollar hat am Mittwoch im Verlauf zu Euro und Franken an Wert eingebüsst. So notierte der Euro am Nachmittag vorübergehend bei 1,1369 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit einem Monat. Am Mittag hatte der Euro noch unter 1,13 Dollar notiert. Aktuell wird er zu 1,1348 Dollar gehandelt.