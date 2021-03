Devisen: Euro zum Dollar bei Dreimonatstief - Unter 1,11 Franken

Der Euro hat am Montag gegenüber dem US-Dollar weiter in der Nähe seines am Freitag erreichten dreimonatigen Tiefstands notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1902 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Vor dem Wochenende war der Euro mit 1,1894 Dollar auf den tiefsten Stand seit etwas mehr als drei Monaten gefallen.