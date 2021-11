Devisen: Euro zum Dollar etwas schwächer - zum Franken stärker

Zum Schweizer Franken zog der Euro derweil etwas an, nachdem das Währungspaar über Nacht auf das neue Jahrestief von 1,0534 gefallen war. Derzeit notiert der Euro bei 1,0559 Franken nach 1,0542 am früheren Freitagmorgen. Der Dollar kostet aktuell 0,9147 Franken nach 0,9127.

Unter anhaltendem Druck steht das britische Pfund. Am Vortag hatte die Entscheidung der britischen Notenbank, den Leitzins entgegen Spekulationen unter Anlegern nicht zu erhöhen, die Marktteilnehmer auf dem falschen Fuss erwischt. Das Pfund war stark unter Druck geraten, am britischen Kapitalmarkt gaben die Renditen kräftig nach. Analysten kritisierten die Kommunikation der Bank of England, die vor der Zinssitzung Erwartungen in Richtung höherer Leitzinsen geweckt hatte.

Spannend wird es zu Wochenschluss vor allem am Nachmittag. Auf dem Programm steht die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Oktober. Die Jobdaten werden an den Finanzmärkten stark beachtet, da die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik erheblich von der Stellenentwicklung anhängig macht.

