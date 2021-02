Devisen: Euro zum Dollar kaum verändert - Franken wenig gefragt

Der Euro hat sich am Dienstagvormittag gegenüber dem US-Dollar nur wenig bewegt. Nachdem die Gemeinschaftswährung im frühen Handel noch an die Kursgewinne vom Wochenauftakt angeknüpft hatte, wird der Euro aktuell mit 1,2153 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.