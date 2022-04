Devisen: Euro zum Dollar knapp über Zweijahrestief - EUR/CHF weiter unter 1,03

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas von seinem am Vortag markierten Zweijahrestief erholt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0733 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Auch zum Franken erholte sich der Euro leicht, blieb aber unter der Marke von 1,03.