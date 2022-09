Devisen: Euro zum Dollar profitiert von EZB-Rekordzinserhöhung - Franken stärker

Der Euro hat am Freitag gegenüber dem Dollar von der Rekordleitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) profitiert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0048 US-Dollar. Sie notierte so über der Parität zum Dollar. In der Nacht zum Freitag hatte der Euro noch etwa einen Dollar gekostet. Der Euro notierte zuletzt aber unter seinem Tageshoch.