Devisen: Euro zum Dollar und Franken stabil

Der Euro hält sich am Donnerstag in einem ruhigen Handel gegenüber dem US-Dollar weiter über der Marke von 1,12. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1221 Dollar und damit etwas mehr als am früheren Morgen. Am Vortag war der Kurs erstmals seit Mitte 2020 unter 1,12 Dollar gerutscht.