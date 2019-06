Devisen: Euro zum Dollar und zum Franken kaum verändert

Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt und damit die kräftigen Kursgewinne vom Wochenauftakt gehalten. Im New Yorker Handel wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt mit 1,1258 US-Dollar gehandelt. Zum Franken tendiert der Euro mit aktuell 1,1156 ebenfalls ähnlich wie am Dienstagmorgen. Der Dollar geht derweil bei 0,9909 Franken um.