Devisen: Euro zum Dollar wenig verändert - EUF/CHF klar unter 1,04

Zum Schweizer Franken notiert der Euro nach wie vor unterhalb der Marke von 1,04 Franken. Derzeit wird er gegenüber dem Vorabend eine Spur tiefer zu 1,0385 Franken gehandelt. Der Dollarkurs hat sich gegenüber dem Franken kaum bewegt - er notiert aktuell bei 0,9172 Franken und damit in etwa auf dem Stand vom Montagabend.

Der Euro bewegt sich bereits seit Mitte letzter Woche zumeist über 1,13 Dollar. Marktbeobachter begründeten dies mit der guten Grundstimmung an den europäischen Finanzmärkten zum Jahresende hin, die auch der Gemeinschaftswährung zugutekomme. Die Sorgen mit Blick auf die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus sind zuletzt in den Hintergrund gerückt, nachdem Studien eine möglicherweise geringere Krankheitsschwere nahegelegt haben. Insgesamt dürften die Handelsvolumina am Devisenmarkt weiter niedrig bleiben.

Derweil hat der Euro seit seinem im Mai erreichten Zwischenhoch bei 1,2266 Dollar ein gutes Stück an Boden verloren. Hintergrund ist das sich abzeichnende Auseinanderdriften der Geldpolitik in der Eurozone und in den USA. Während die US-Notenbank den Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik beschleunigt und für 2022 laut aktuellen Prognosen mit insgesamt drei Zinsschritten rechnet, bleibt die Europäische Zentralbank erst einmal auf dem Gaspedal.

