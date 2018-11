Devisen: Euro/Dollar-Kurs auf tiefstem Stand seit 2017 - auch zum Franken tiefer

Der Euro hat am Montag an seinen Sinkflug der vergangenen Wochen angeknüpft. Zum US-Dollar ist die Gemeinschaftswährung am Morgen auf 1,1240 gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Juni 2017. Am frühen Nachmittag steht der Kurs mit 1,1264 Dollar allerdings wieder etwas höher.