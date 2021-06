Devisen: Eurokurs deutlich über 1,19 US-Dollar - Dollar zum Franken unter 0,92

Zum Franken zog der Euro leicht auf 1,0965 Franken an, nachdem er am Mittag noch 1,0946 Franken gekostet hatte. Der Dollar wurde für 0,9175 Franken gehandelt (Mittag: 0,9202).

Die Aufmerksamkeit richtete sich auf eine öffentliche Anhörung von Zentralbankchef Jerome Powell vor dem US-Parlament. Powell sagte, dass er die Zinsen nicht vorbeugend erhöhen wolle, um die Inflation in Schach zu halten. Dies setzte den Dollar gegenüber dem Euro etwas unter Druck.

In einem vorab veröffentlichten Redetext zu der Anhörung hatte Powell bereits jüngste Aussagen der Notenbank bekräftigt. Demnach habe sich die US-Wirtschaft weiter von dem schweren Einbruch in der Corona-Pandemie erholt. Ausserdem machte der Notenbanker erneut deutlich, dass der jüngste Anstieg der Inflation in den USA seiner Einschätzung nach nur zeitlich begrenzt sei./la/eas/kw

(AWP)