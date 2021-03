Devisen: Eurokurs fällt auf Viermonatstief - EUR/CHF nach SNB leichter

Nach wie vor bestimmt die Stärke des Dollar die Marschrichtung der anderen Währungen. Daran kann auch die Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Schweizerischen Nationalbank (SNB) nicht viel ändern. Dabei bewegt sich das Währungspaar USD/CHF in einer engen Spanne. Aktuell wird der Greenback zu 0,9356 Franken gehandelt nach 0,9360 im frühen Handel. Kurzzeitig erreichte die US-Devise bei 0,9377 noch ein Jahreshoch. Der Euro büsst derweil auch zum Franken leicht Terrain ein und wird zuletzt zu 1,1048 Franken gehandelt nach 1,1064 am Morgen.

Wie erwartet beliess die SNB den Leitzins bei -0,75 Prozent. Sie beurteilt den Franken weiterhin als hoch bewertet und will auch weiterhin bei Bedarf am Devisenmarkt eingreifen.

Schon seit einiger Zeit auch andere Währungen durch den aufwertenden Dollar belastet. Waren es zunächst steigende Wachstums- und Inflationserwartungen in den USA, die den Dollar antrieben, kam zuletzt die mitunter trübe Marktstimmung hinzu. Der Dollar ist eine gefragte Reservewährung, die in schwächeren Aktienmarktphasen angesteuert wird.

Der Euro wird seinerseits durch die schleppend verlaufende Impfkampagne in weiten Teilen Kontinentaleuropas zusätzlich belastet. In den USA, Grossbritannien und erst recht in Israel sind bisher weit mehr Menschen gegen das Corona-Virus geimpft als in Deutschland und anderen Euroländern. Dadurch verzögere sich die erwartete Konjunkturerholung, erklärte das Analysehaus Capital Economics.

Am Nachmittag stehen in den USA zum einen die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt an. Zudem wird eine dritte Schätzung zum Wirtschaftswachstum im Schlussquartal 2020 erwartet. Im Gegensatz etwa zur Eurozone war die US-Wirtschaft im vierten Quartal solide gewachsen. Einen Grund dafür sehen Analysten in dem wesentlich grösseren Umfang der staatlichen Corona-Finanzhilfen.

bgf/jkr/jha/pre

(AWP)