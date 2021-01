Devisen: Eurokurs gibt etwas nach - Warten auf Fed

Zum Schweizer Franken ermässigt sich der Euro ebenfalls ein wenig und kostet aktuell 1,0775 nach 1,0785 Franken am Vorabend. Der Dollar ist mit 0,8870 Franken kaum verändert.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Beschlüsse der US-Notenbank Fed, deren Veröffentlichung am Abend auf dem Programm steht. Es wird damit gerechnet, dass die amerikanische Zentralbank ihre lockere Geldpolitik vor dem Hintergrund der Corona-Krise bestätigen wird. Auf der ersten Sitzung seit dem Antritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden kann das Fed nach Einschätzung von Experten abwarten, da die Regierung in Washington mit einem billionenschweren Konjunkturprogramm auf die Krise reagieren will.

Devisenexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank geht davon aus, dass Notenbankpräsident Jerome Powell bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsbeschlüsse die kurzfristigen Risiken für die amerikanische Wirtschaft betonen wird. Ausserdem dürfte Powell noch einmal unterstreichen, dass die Diskussion über ein Zurückfahren der Anleihekäufe verfrüht sei.

Bis zu den Beschlüssen des Fed wird am Devisenmarkt mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Es stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Erst am Nachmittag könnten Daten zum Auftragseingang in den USA für Kursbewegung sorgen.

jkr/stk

(AWP)