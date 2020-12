Devisen: Eurokurs gibt Gewinne teilweise wieder ab - USD/CHF fester

Der Euro ist am Montag gestützt durch eine freundliche Stimmung an den Finanzmärkten etwas gestiegen. Zwischenzeitliche deutliche Gewinne gibt der Euro allerdings grösstenteils wieder ab und rutscht unter die Marke von 1,22 Dollar. Im Mittagshandel wird er mit 1,2195 Dollar notiert. Am Vormittag war er noch zeitweise bis auf 1,2250 Dollar geklettert, nachdem er im frühen Handel noch unter 1,22 Dollar notiert hatte.