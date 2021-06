Devisen: Eurokurs gibt zum Dollar etwas nach - zum Franken stabil

Zum Schweizer Franken zeigt sich der Euro weiter stabil. Derzeit kostet er 1,0966 Franken und damit kaum verändert zum Stand von Montagabend (1,0963 Fr.). Der Dollar schaffte derweil den Sprung knapp über die Marke von 0,92 Franken und notiert aktuell bei 0,9203 Franken.

Am Morgen wurde der Eurokurs von einer allgemein etwas trüberen Stimmung an den asiatischen Finanzmärkten mit nach unten gezogen. Der japanische Yen und der US-Dollar, die von Anlegern als vergleichsweise sichere Anlagen geschätzt werden, konnten dagegen zulegen.

Im Tagesverlauf dürften die Preisentwicklung stärker in den Fokus der Anleger am Devisenmarkt rücken. Auf dem Programm stehen Inflationsdaten aus Deutschland für Juni. Der Markt erwartet in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone eine Inflationsrate von 2,4 Prozent und damit einen leichten Rückgang nach 2,5 Prozent im Mai. Die EZB strebt ein Inflationsziel im Währungsraum von mittelfristig knapp zwei Prozent an.

