Devisen: Eurokurs hält sich bei 1,16 US-Dollar

Zum Schweizer Franken bleibt die europäische Währung mit 1,0719 Franken weiterhin über der Marke von 1,07, die sie am Vortag noch zeitweise unterschritten hatte. Der US-Dollar hat sich im Tagesverlauf zum Franken etwas verteuert und notiert am Nachmittag bei 0,9247 Franken nach 0,9231 am Morgen.

Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief im Tagesverlauf ruhig und ohne grössere Impulse. Konjunkturdaten aus den USA waren am Nachmittag widersprüchlich ausgefallen und gaben dem Devisenhandel keine neue Richtung. Während sich die Stimmung in den Industriebetrieben in der Region New York deutlich eingetrübt hat, überraschten die US-Einzelhändler mit einem Umsatzwachstum.

Im September sind die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel im Monatsvergleich um 0,7 Prozent gestiegen, während Analysten einen leichten Rückgang erwartet hatten. Nach Einschätzung des Chefvolkswirten Thomas Gitzel von der VP Bank bestätigen die Umsatzdaten den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank (Fed). "Die US-Notenbank kann an ihrem Kurs festhalten und bereits im November die monatlichen Wertpapierkäufe reduzieren", sagte Gitzel. Zuvor hatte die Fed klare Signale für einen ersten Schritt heraus aus der extrem lockeren Geldpolitik noch in diesem Jahr gesendet. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1776 Dollar gehandelt. Das waren rund 20 Dollar weniger als am Vortag./jkr/la/he/tp/kw

(AWP)