Devisen: Eurokurs hält sich im US-Handel über 1,07 Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag im weiteren Handelsverlauf nur wenig bewegt. Nachdem er seine frühen Verluste abgeschüttelt hatte und nach dem Handelsstart an der Wall Street über 1,07 US-Dollar gestiegen war, hielt er sich dort. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0706 Dollar gehandelt. Das war gleich viel wie am späten Nachmittag.