Devisen: Eurokurs hält sich kaum verändert über 1,02 US-Dollar

Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro im frühen Geschäft mit 0,9740 Franken ebenfalls praktisch unverändert gegenüber dem Vorabend (0,9735). Auch der Dollar tritt mit 0,9538 Franken praktisch an Ort. Am Dienstagabend kostete der Greenback 0,9540 Franken.

Bis zum Nachmittag wird am Devisenmarkt nicht mit stärkeren Kursbewegungen gerechnet. Die Anleger warten auf die Veröffentlichung neuer Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA. Es wird damit gerechnet, dass sich die Inflation im Juli etwas abgeschwächt hat. Im Juni war die Inflationsrate in der grössten Volkswirtschaft der Welt noch bis auf 9,1 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren.

Von der Preisentwicklung in den USA versprechen sich die Anleger am Devisenmarkt wichtige Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Diese hatte zuletzt mit starken Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation angekämpft. Ein Rückgang der Inflation dürfte am Markt als Signal gedeutet werden, dass die Fed beim Tempo der Zinserhöhungen etwas nachlassen könnte.

/jkr/zb/pre

(AWP)