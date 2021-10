Devisen: Eurokurs hält sich über 1,16 US-Dollar

Der Eurokurs hat sich im US-Handel am Montag nur wenig bewegt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1611 US-Dollar gehandelt. Im asiatischen Geschäft hatte sich der Euro ebenfalls auf diesem Niveau bewegt. Zum Schweizer Franken notiert der Euro am Abend bei der Marke von 1,0718 Franken - und somit leicht schwächer als am Mittag. Der Greenback ging am Abend bei 0,9232 Franken um.