Devisen: Eurokurs hält Vorsprung nach schwachen US-Daten

Der Euro hat am Donnerstag seinen Vorsprung aus dem europäischen Handel im US-Geschäft verteidigt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1891 US-Dollar und kostete damit so viel wie seit etwa drei Wochen nicht mehr. Zum Franken kostete der Euro am Abend 1,0769 Franken - nach 1,0794 am Nachmittag. Der Greenback verbilligte sich auf 0,9056 Franken.