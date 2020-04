Devisen: Eurokurs holt Einbusse zum Dollar auf - stabil zum Franken

Der Euro hat am Freitag Verluste aus dem frühen Handel wettgemacht. Im Hoch stieg die Gemeinschaftswährung gegen Mittag bis auf 1,0805 Dollar, fiel dann aber wieder darunter zurück notierte zuletzt bei 1,0785. Das ist etwa gleich viel wie am Vorabend. Am Vormittag hatte sie zeitweise fast einen Cent weniger gekostet.