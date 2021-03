Der Schweizer Franken notiert aktuell zum Euro (EUR/CHF: 1,1047) und zum Dollar (USD/CHF: 0,9391) kaum verändert zum Stand vom späten Nachmittag.

Am Devisenmarkt verlief der Wochenauftakt in ruhigen Bahnen. Am ersten Handelstag der Woche wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anlegern orientieren konnten. Auch Zentralbanker hielten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück und fielen als Impulsgeber aus.

ck/he/rw

(AWP)