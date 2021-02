Devisen: Eurokurs im US-Handel kaum bewegt

Der Eurokurs hat sich am Dienstag nach einer kleinen Berg- und Talfahrt im US-Handel nur wenig bewegt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung in New York zu 1,2115 US-Dollar gehandelt. Im Laufe des Tages war sie nahe an 1,2170 Dollar gestiegen, aber auch kurz unter die Marke von 1,21 Dollar abgerutscht.