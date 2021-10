Devisen: Eurokurs im US-Handel nur wenig bewegt - weiter über 1,16 US-Dollar

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro zuletzt auf 1,0747 von 1,0736 am späten Nachmittag wieder etwas erholt, liegt aber immer noch deutlich tiefer als am Morgen mit 1,0794. Der US-Dollar hat über die letzten Handelsstunden auf 0,9247 ebenfall wieder etwas angezogen, liegt aber ebenfalls noch deutlich unter dem Niveau vom Morgen oder vom Vorabend.

Commerzbank-Expertin You-Na Park-Heger erwartet, dass der US-Dollar grundsätzlich gut unterstützt bleibt. Die in dieser Woche anstehenden Konjunkturdaten dürften einer Rückführung der sehr lockeren Geldpolitik in den USA nicht im Weg stehen. So sind in den Vereinigten Staaten die am Montag veröffentlichten Zahlen zu den Industrieaufträgen im August stärker als erwartet gestiegen. "Nach den starken Dollar-Gewinnen der letzten Wochen besteht aber das Risiko für eine Korrektur und Gewinnmitnahmen", schreibt Park-Heger.

ck/he

(AWP)