Devisen: Eurokurs legt zu - Türkische Lira gefallen

Der Eurokurs hat am Montag zugelegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1664 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch kurzzeitig unter 1,16 Dollar notiert. Zum Schweizer Franken legte die Gemeinschaftswährung auf aktuell 1,1438 zu, nach einem Tageshoch bei 1,1447. Der US-Dollar rutscht hingegen mit 0,9806 Franken in Richtung der Marke von 98 Rappen ab.