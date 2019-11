Positive Impulse erhielt der Euro von enttäuschenden US-Konjunkturdaten. So blieben am Montag Daten vom US-Wohnungsmarkt für den Monat November hinter den Erwartungen zurück. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

Im US-Handel hielten sich die Ausschläge dann in engen Grenzen. Dies galt auch für die Währungspaare USD/CHF (0,9885) und EUR/CHF (1,0948), die sich kaum mehr bewegten.

edh/jsl/he/rw

(AWP)