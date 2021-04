Devisen: Eurokurs nach Fed-Sitzungsprotokoll deutlich unter 1,19 US-Dollar

Auch zum Franken fiel der Euro auf 1,1033 Franken nach 1,1041 Franken am Nachmittag. Der Dollar zog wieder an auf 0,9299 Franken, nachdem der "Greenback" am Nachmittag noch 0,9281 Franken gekostet hatte.

Die Vertreter der US-Notenbank haben auf ihrer jüngsten Sitzung ihren zuletzt optimistischeren Blick auf die US-Wirtschaft bestätigt. Jedoch stellt ihnen zufolge die Pandemie weiterhin ein bedeutsames wirtschaftliches Risiko dar. Die Wirtschaft bleibe von den langfristigen Zielen noch weit entfernt. Eine Änderung der Geldpolitik stellten die Fed-Mitglieder nicht in Aussicht.

