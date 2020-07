Devisen: Eurokurs pendelt im US-Handel um 1,13 Dollar

Zum Franken hielten sich die Ausschläge des Euro ebenfalls in Grenzen. Derzeit wird er zu 1,0638 gehandelt, nach 1,0637 am Mittag und 1,0615 am Morgen. Der US-Dollar ist derweil mit 0,9414 Franken mittlerweile wieder über der Marke von 94 Rappen geklettert.

Generell bleibt der Markt aber durch eine hohe Verunsicherung geprägt. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA erreichte wieder einen neuen Höchststand. Binnen 24 Stunden gab es rund 63'200 neue Fälle, wie aus den aktuellen Zahlen der Johns-Hopkins-Universität von Freitagmorgen hervorging. Die Wirkung auf den Devisenmarkt ist zugleich nicht ganz eindeutig. Einerseits wird der Dollar belastet, da die wirtschaftliche Erholung der USA ausgebremst werden könnte. Andererseits stützt eine wachsende Verunsicherung eher die Weltleitwährung Dollar.

/ck/stk

(AWP)