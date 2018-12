Devisen: Eurokurs sackt deutlich ab - Rally am Aktienmarkt

Der Eurokurs ist am Mittwoch im Handelsverlauf in New York spürbar unter Druck geraten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,1357 US-Dollar gehandelt. Im asiatischen Geschäft hatte der Eurokurs noch über 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte feiertagsbedingt zuletzt am Montag einen Referenzkurs festgesetzt.