Devisen: Eurokurs stabilisiert sich - EUR/CHF nahe bei 1,11

Der Euro hat sich am Donnerstag nach jüngsten Kursverlusten stabilisiert. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1732 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Am Vortag war der Euro noch bis auf 1,1704 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten.