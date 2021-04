Devisen: Eurokurs steigt über 1,18 US-Dollar

Der Schweizer Franken hat sich über das Osterwochenende verteuert. Aktuell geht der Euro zu 1,1054 Franken um, nach 1,1089 am Gründonnerstagabend. Der US-Dollar hat sich gleichzeitig auf 0,9365 Franken verbilligt, nach zuvor 0,9421 Franken.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro am Donnerstag auf 0,85195 (0,85209) britische Pfund, 130,03 (129,91) japanische Yen und 1,1099 (1,1070) Schweizer Franken festgesetzt. Wegen des Feiertages wurden am Montag keine Referenzkurse veröffentlicht. Auch findet deshalb in London kein Goldhandel statt.

/he/ra

(AWP)