Devisen: Eurokurs tritt auf der Stelle

Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im späten Devisengeschäft in den USA kaum noch bewegt. Er pendelte in einer engen Spanne um die Marke von 1,1100 US-Dollar. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1107 US-Dollar. Im europäischen Frühhandel hatte sie noch bei 1,1130 Dollar notiert.