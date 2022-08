Devisen: Eurokurs um die Parität - EUR/CHF weiter leicht über 0,96

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro derweil kaum bewegt. Das EUR/CHF-Paar wurde am frühen Morgen zu 0,9632 nach 0,9634 am Vorabend gehandelt. Das USD/CHF-Paar ging entsprechend bei 0,9638 nach 0,9671 am Vorabend um.

Der Euro konnte damit zum Dollar an die Kursgewinne vom Mittwochnachmittag anknüpfen. Unerwartet schwache US-Konjunkturdaten hatten die amerikanische Währung zuletzt unter Druck gesetzt. Am Devisenmarkt richtet sich der Fokus zunehmend auf ein Treffen von Notenbankern, das im Verlauf des Tages im amerikanischen Jackson Hole beginnt und von dem sich Anleger neue Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den USA erhoffen.

Auch der chinesische Yuan hat am Morgen im Handel mit dem US-Dollar etwas an Wert gewonnen. Die Führung in Peking kündigte weitere Milliardenhilfen an, um die schwächelnde Wirtschaft des Landes zu stabilisieren. Es sollen mehr als 300 Milliarden Yuan (etwa 44 Milliarden Euro) für den Ausbau der Infrastruktur in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt bereitgestellt werden.

/jkr/mis

(AWP)